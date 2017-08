EU wird immer beliebter, Tschechen sind am skeptischsten

Unter den EU-Mitgliedern ist trotz des Brexits die Zustimmung zur Europäischen Union gewachsen. Dies zeigen Ergebnisse einer Umfrage unter 7.000 Bürgern in acht EU-Ländern, die von der Friedrich-Ebert-Stiftung durchgeführt wurde.

Tschechien hat unter den acht Staaten den letzten Platz belegt. 25 Prozent der Bürger sind hierzulande von den Vorteilen der EU überzeugt. Dies sei aber doch „ein signifikanter Anstieg“ der Zahl der Befürworter im Verlgeich zum Herbst 2015, hieß es in der Studie. Damals lag der Wert bei nur 13 Prozent. Am positivsten wird die EU-Mitgliedschaft in Deutschland bewertet (64 Prozent), gefolgt von Spanien, Slowenien, Schweden, den Niederlanden, Frankreich und Italien.