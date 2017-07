Die EU-Kommission verstärkt den Druck auf Tschechien, Ungarn und Polen, sich an der Aufnahme von Bootsflüchtlingen zu beteiligen. Die Behörde leitete am Mittwoch die nächste Stufe eines Vertragsverletzungsverfahrens ein und forderte die Regierungen ausdrücklich zum Einlenken binnen Monatsfrist auf. Falls sie sich weigern, wäre der nächste Schritt eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Tschechiens Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) bezeichnete den Schritt als normal und folgerichtig. Andererseits wiederholte er in einer Pressemitteilung den ablehnenden Standpunkt der Tschechischen Republik zur Umverteilung von Migranten sowie die Gründe dafür.

Die EU-Kommission kritisierte zugleich die ihrer Ansicht nach unzureichenden Anstrengungen von Ländern, die sich an der Umverteilung von Flüchtlingen aus den Ankunftsländern Italien und Griechenland beteiligen. Nach ihren Angaben konnten bis zuletzt gerade einmal 24 676 Personen und damit nicht einmal die Hälfte der Kandidaten in anderen europäischen Staaten untergebracht werden. Ungefähr 26 400 weitere Personen kommen laut EU-Kommission aktuell zur Umverteilung in Frage – und müssten damit eigentlich bis September von anderen europäischen Staaten aufgenommen werden. Immerhin habe sich das Tempo beschleunigt, so die Behörde.