EU-Staaten beschließen ständige militärische Zusammenarbeit – Tschechien dabei

Die EU-Staaten haben erstmals eine ständige militärische Zusammenarbeit (Pesco) beschlossen. Daran werden sich neben Tschechien 24 weitere EU-Länder beteiligen. Sie soll mittelfristig zum Aufbau einer echten europäischen Verteidigungsunion führen.

Die Zusammenarbeit, die am Montag bei einem EU-Außenministertreffen in Brüssel formell bestätigt wurde, soll mit 17 konkreten Projekten starten. Die Tschechische Republik soll sich laut Angaben von Diplomaten an drei davon beteiligen. Tschechische Soldaten werden in einem Trainingszentrum, einem Sanitätskommando sowie im Bereich der Militärmobilität tätig sein.

Als eines der Teilnehmerkriterien an der Pesco eine regelmäßige Erhöhung der Verteidigungsausgaben vorgesehen. Die Möglichkeit, eine ständige strukturierte Zusammenarbeit zwischen EU-Staaten zu vereinbaren, war bereits 2009 mit dem Lissabon-Vertrag der EU geschaffen worden.