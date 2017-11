Die EU-Landwirtschaftsminister werden an diesem Montag in Brüssel erneut über die unterschiedliche Lebensmittelqualität in den Ländern West- und Osteuropas diskutieren. Die Tschechische Republik vertritt bei der Tagung Landwirtschaftsminister Marian Jurečka (Christdemokraten).

Über die unterschiedliche Lebensmittelqualität wurde Mitte Oktober bei einem Treffen in Bratislava gesprochen. An der Tagung nahm damals auch die für Verbraucherschutz zuständige EU-Kommissarin Věra Jourová teil.