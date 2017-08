EU-Kommission wird Verfahren wegen Diskriminierung von Roma-Kindern neu beurteilen

Die Europäische Kommission wird im Herbst beurteilen, ob sie ein Verfahren gegen Tschechien wegen der Diskriminierung von Roma-Kindern verschärfen wird oder nicht. Roma-Kinder würden hierzulande im Bildungssystem weiter benachteiligt, sagte dazu die tschechische EU-Kommissarin für Justiz, Verbraucherschutz und Gleichstellung, Věra Jourová.

Dasselbe Verfahren führt Brüssel seit 2014 auch gegen die Slowakei und Ungarn. Die EU-Kommission habe wiederholt darauf hingewiesen, dass in Tschechien eine ziemlich hohe Zahl von Roma-Kindern an Sonderschulen unterrichtet wird, und das zum Teil überflüssigerweise, sagte Jourová am Mittwoch.