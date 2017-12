EU-Kommission befasst sich mit dem Projekt „Storchennest“

Die Europäische Kommission befasst sich mit dem Bericht des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (Olaf) zum Fall des Luxusressorts „Storchennest“ in Tschechien. Dies bestätigte eine Sprecherin der Kommission gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK am Freitag. In der Causa steht auch der heutige tschechische Premier Andrej Babiš (Partei Ano) im Verdacht, europäische Fördergelder missbraucht zu haben. Nach der Aussage der Sprecherin der EU-Kommission hätten die tschechischen Behörden das Projekt „Storchennest“ aus der Förderung aus den EU-Fonds bereits herausgenommen.

Die Ergebnisse der Ermittlungen wurden bisher nicht veröffentlicht. In Tschechien haben im Oktober bereits Polizei und Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Sie haben auch das neue Abgeordnetenhaus darum gebeten, die Immunität von Babiš und seinem Parteikollegen Jaroslav Faltýnek aufzuheben.