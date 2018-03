Der tschechische Premier Andrej Babiš wird sich bei dem am Donnerstag und Freitag anstehenden EU-Gipfel in Brüssel für den funktionierenden Binnenmarkt und eine offene Handelspolitik einsetzen. Die geschäftsführende Regierung hat am Mittwoch sein Mandat für seine Reise gebilligt.

Zudem kommt Babiš in Brüssel mit dem Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zusammen. Geplant ist auch ein Treffen mit den in EU-Institutionen arbeitenden Tschechen.