EU-Gipfel: Sobotka sieht tschechische Position in Flüchtlingsdebatte gestärkt

Tschechiens Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) sieht die Position seines Landes in der Debatte um eine Reform des EU-Asylrechts gestärkt. Die Betonung auf einen Konsens der Mitgliedsstaaten bei der Reform sei ein Zeichen des Entgegenkommens, so Sobotka am Rande des EU-Gipfels in Brüssel am Freitag.

Die Regierungschefs der EU-Staaten planen beim Umgang mit Asylbewerbern eine Reform des bestehenden Dublin-Systems. Verbindliche Quoten zur Umverteilung von Schutzsuchenden lehnt Tschechien weiterhin ab.