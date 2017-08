Mit insgesamt 1,7 Millionen Euro will die Europäische Union die umweltfreundliche Mobilität in Tschechien fördern. Das Geld soll vor allem in den Bau von Tankstellen und Ladestationen für emissionsarme Autos gehen. Die Mittel sind für einen Förderzeitraum von sechs Jahren ausgelegt. Beispielsweise die Elektromobilität ist derzeit noch nicht weit verbreitet, Anfang dieses Jahres waren in Tschechien gerade einmal 271 E-Autos registriert.