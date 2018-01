Erstes Prager Baby von 2018 kam zwei Minuten nach Mitternacht zur Welt

Das erste Kind des neuen Jahres in Prag wurde zwei Minuten nach Mitternacht im Fakultätskrankenhaus im Stadtteil Motol geboren. Das Mädchen namens Eliška misst 47 Zentimeter und wiegt 3070 Gramm. Das erste Baby am Neujahrstag 2017 kam auch zwei Minuten nach Mitternacht zur Welt, es hieß Ema.

Schon traditionell erhalten die Familien aller am Neujahrstag in Prag geborenen Säuglinge seit 17 Jahren eine finanzielle Zuwendung. Die Prämie wurde geschaffen, um zu vermeiden, dass Mütter in einen Wettbewerb um die Geburt des ersten Kindes im jeweils neuen Jahr treten. In den ersten vier Jahren lag die Prämie bei 10.000 Kronen (ca. 389 Euro), ab dem Jahr 2005 erhalten die Eltern der Babys je 15.000 Kronen (ca. 584 Euro). Im letzten Jahr zahlte der Magistrat die Zuwendung an die Eltern von 19 Neugeborenen aus.