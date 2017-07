In Prag ist am Mittwoch der erste direkte Güterzug nach China losgefahren. Ziel ist die Stadt Yiwu im Osten der Volksrepublik. In Zukunft sollen regelmäßig Containerzüge zwischen Tschechien und China verkehren. Yiwu ist der wichtigste Umschlagplatz für Schienengüter aus Europa.

Mit dem aktuellen Zug mit 40 Waggons werden Güter im Wert von fünf Millionen Dollar transportiert. Dazu gehören Autobaukomponenten, Bier, böhmisches Kristall und weitere typisch tschechische Produkte, gaben die Zugbetreiber bekannt. Zudem sind Güter aus anderen EU-Ländern geladen.