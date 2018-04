Erste Anzeigen wegen rassistischer Postings gegen Erstklässler

Die Polizei hat eine erste Anzeige wegen der Hasskommentare im Internet gegen Grundschüler in Teplice / Teplitz erstattet. Dies gab die zuständige Polizeiinspektion am Montag bekannt. Es handele sich dabei um einen Mann, bei dem offensichtlich eine Anstiftung zu Gewaltverbrechen gegeben sei, so ein Sprecher der Polizei. Dem Beschuldigten im Falle einer Verurteilung bis zu drei Jahre Haft.

Im Herbst haben rassistische Hasskommentare gegen Grundschüler aus Teplice für Wirbel gesorgt, nachdem die Schule ein Foto einer ersten Klasse in einer Lokalzeitung veröffentlicht hatte, der viele Schüler aus der Roma-Minderheit und mit Migrationshintergrund angehören.