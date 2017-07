Der Student soll bei einer Demonstration gegen die lettische Regierung Schneebälle, Pflastersteine sowie Flaschen geworfen und dabei einen Polizisten verletzt haben. Damit begründet die lettische Staatsanwaltschaft einen europäischen Haftbefehl gegen den 23-Jährigen, der bei einem Studienaufenthalt in Tschechien festgenommen wurde. Auch wenn der junge Mann politisches Asyl in Tschechien beantragt habe, könne er in seine Heimat abgeschoben werden, entschied nun die Staatsanwaltschaft in Prag. Es gebe keine Hinweise darauf, dass der Haftbefehl politisch motiviert sei, so ein Sprecher.