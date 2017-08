Der Energiekonzern ČEZ will im September über die Zukunft seines Geschäfts in Bulgarien entscheiden. Dies kündigte der Generaldirektor der Firma, Daniel Beneš, an. Als Möglichkeiten bestünden ein Verkauf der Aktiva in dem Balkanland oder auch ein Verbleib in Bulgarien, so Beneš. ČEZ hat seit mehreren Jahren Probleme mit den bulgarischen Behörden. Der halbstaatliche tschechische Konzern hat deswegen ein internationales Arbitrage-Verfahren gegen den bulgarischen Staat eingeleitet. Unter anderem war das Unternehmen im Mai 2015 wegen Missbrauchs seiner Marktstellung zu einer Strafe von umgerechnet 650.000 Euro verurteilt worden.