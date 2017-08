Mit einem Orgelkonzert in der Klosterkirche in Zlatá Koruna / Goldenkron in Südböhmen wurden am Montag die Ema-Destinnová-Festspiele eröffnet. Die Mehrheit der Festivalkonzerte findet in České Budějovice / Budweis statt. Bei den Konzerten treten unter anderem das Symphonieorchester der Hauptstadt Prag FOK, der Tschechische Philharmoniechor Brünn, der Oboist Vilém Veverka oder der Pianist Martin Kasík auf.

Beim Galakonzert zu Ehren von Ema Destinnová erklingen unter anderem Werke von Tschaikowski, Rossini und Mendelssohn-Bartholdy, gespielt von der Philharmonie Brünn unter der Leitung von Leoš Svárovský. Als Solistin wird die israelische Sopranistin Netta Or auftreten. Das Festival dauert bis 14. September.