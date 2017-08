Bei der Europameisterschaft im Sportschießen, die gegenwärtig in Baku stattfindet, sind die tschechischen Teilnehmer erfolgreich auf Medaillenjagd. Am Mittwoch hat Sportschütze Bedřich Jonáš Bronze in der Disziplin Laufende Scheibe auf 50 Meter mit dem Kleinkalibergewehr erkämpft. Dies war bereits die zehnte Medaille für das tschechische Team. Im Wurftaubenschießen stellt Tschechien zudem den jeweiligen Europameister. Zunächst gewann der Olympiasieger von Peking, der 42-jährige David Kostelecký, den Wettbewerb im Trap. Am Dienstag zog der 23-jährige Miloš Slavíček nach und feierte den Sieg im Skeet.