Eltern entführen ihre zwei Kinder – Fahndung in Nachbarstaaten

Die Polizei fahndet nach zwei Jungs im Alter von zehn und vier Jahren. Die Kinder wurden am Freitag von ihren Eltern aus einem Kinderheim im südwestböhmischen Strakonice / Strakonitz entführt. In der Vergangeenheit hatten die Eltern das Sorgerecht für ihre Söhne verloren.

Die Polizei will den Europäischen Haftbefehl gegen die Eltern verhängen. Laut Zeugenaussagen soll die Familie am Samstag in Freyung in Bayern gesehen worden sein. Der Suchradius wurde daher auf Deutschland und Österreich sowei auf die Slowakei erweitert, in der die Familie Wurzeln hat.