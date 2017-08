Im Kreis Zlín ist ein kilometerlanger Elektrozaun errichtet worden, um die weitere Ausbreitung der hochansteckenden Afrikanischen Schweinepest unter Wildschweinen zu verhindern. Seit Sonntag sei der Zaun in Betrieb, berichtete das Nachrichtenportal Novinky.cz unter Berufung auf die private Herstellerfirma. Die Bauzeit dauerte zwei Tage. Auch deutsche Behörden verfolgen die Entwicklung genau. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) warnte bereits vor einer Ausbreitung der Seuche nach Deutschland. Man halte deshalb engen Kontakt mit den tschechischen Behörden, um bei Bedarf rechtzeitige Maßnahmen treffen zu können. Der Kreis Zlín grenzt allerdings nicht an Deutschland, sondern an die Slowakei.