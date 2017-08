Im Kampf gegen die afrikanische Schweinepest bei Wildscheinen ist am Freitag im Kreis Zlín mit dem Bau eines elektrischen Zauns begonnen worden. Der Zaun soll zwölf Kilometer lang sein und das Ansteckungsgebiet eingrenzen. In den vergangenen drei Wochen waren zudem im Kreis und den angrenzenden Regionen fast 1300 Wildschweine abgeschossen worden. In dem Gebiet um die Industriestadt Zlín haben Veterinärmediziner das Virus bereits bei 77 von 132 untersuchten verendeten Wildschweinen nachgewiesen. Für den Menschen ist der Erreger ungefährlich. Ein Übergreifen auf Hausschweine in Zuchtbetrieben könnte aber immensen wirtschaftlichen Schaden verursachen.