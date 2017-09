Das Eiskunstlaufpaar Anna Dušková und Martin Bidař hat sich für die Olympischen Winterspiegel kommendes Jahr in Pyeongchang qualifiziert. Die tschechischen Athleten belegten beim Qualifikationswettkampf in Oberstdorf am Freitag den neunten Platz.

An Olympia in der südkoreanischen Stadt sicher teilnehmen wird auch der Eiskunstläufer Michal Březina. Er sicherte sich dies bei der WM in diesem Jahr.