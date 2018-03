In Tschechien herrschen derzeit eisige Temperaturen. Am kältesten war es am frühen Sonntagmorgen im Erzgebirge. Dort fiel bei der Siedlung Jelení / Hirschenstand das Quecksilber auf minus 27,1 Grad Celsius. Vergleichsweise „mild“ war es in Prag mit 9,8 Grad Celsius und in Ústí nad Labem / Aussig an der Elbe mit jeweils etwa minus 9,5 Grad Celsius.

Laut den Meteorologen soll das sehr kalte Wetter mit arktischer Luft aus Nordosteuropa auch in den kommenden Tagen in Tschechien anhalten.