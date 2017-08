Der Eishockeyspieler Jakub Voráček ist derzeit der am besten bezahlte tschechische Sportler. In der abgelaufenen Saison der nordamerikanischen Profiliga NHL kam er auf einen Bruttoverdienst von umgerechnet knapp 12,4 Millionen Euro. Dies berichtete das Magazin „Forbes“. Voráček löste damit Fußballtorhüter Petr Čech an der Spitze der Rangliste ab. Der Keeper vom FC Arsenal kam auf umgerechnet 9,6 Millionen Euro. Jakub Voráček hatte vor der Saison einen neuen Vertrag bei den Philadelphia Flyers unterschrieben.