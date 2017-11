Eishockey: Zwei Siege und eine Niederlage im Achtelfinale der CHL

In den Hinspielen des Achtelfinales der Champions Hockey League (CHL) haben die tschechischen Vertreter am Dienstag zwei Siege und eine Niederlage verbucht. Die Siege gehen auf das Konto des tschechischen Meisters HC Kometa Brünn, der den Schweizer Verein EV Zug zu Hause mit 4:3 bezwang, und des HC Oceláři Třinec. Der Club aus der mährisch-schlesischen Stahlstadt gewann auswärts 2:1 bei den Malmö Redhawks. Das Hinspiel verloren haben dagegen die Bílí Tygři Liberec. Der tschechische Vizemeister unterlag dem schwedischen Titelverteidiger Frölunda Göteborg vor eigenem Publikum mit 2:3. Die Rückspiele finden am kommenden Dienstag statt.