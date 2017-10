Eishockey: Wolfsburg verpflichtet tschechischen Ex-NHL-Profi Kreps

Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey-Liga DEL haben den früheren NHL-Spieler Kamil Kreps verpflichtet. Der 32 Jahre alte Tscheche unterschrieb einen Vertrag bis zum Ende der Saison und könnte bereits beim Champions-League-Spiel am Mittwoch in Salzburg zum Einsatz kommen. Dies teilte der Klub am Dienstag mit.

Kreps spielte von 2006 bis 2010 beim NHL-Team der Florida Panthers und absolvierte 232 Spiele (18 Tore und 42 Vorlagen) in der besten Eishockey-Liga der Welt. Zuletzt war der Center beim HC Oceláři Třinec aktiv. Für die tschechische Nationalmannschaft stand er zwölf Mal auf dem Eis.