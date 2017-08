Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr treffen Tschechien und die Schweiz im dritten Spiel (6. Mai) aufeinander. Die Begegnung mit Österreich steht für die tschechischen Cracks zum Abschluss der Vorrunde am 14. Mai auf dem Programm. Die Gruppenspiele sind am Dienstag festgelegt worden. Demnach startet Tschechien am Samstag, 5. Mai, in Kopenhagen in das Turnier, und zwar mit dem Bruderduell gegen die Slowakei. Zum Ende der vergangenen WM waren bereits die Gruppen für die Weltmeisterschaft 2018 aufgeteilt worden. Außer mit der Schweiz, Österreich und der Slowakei bekommt es Tschechien noch mit Schweden, Russland, Weißrussland und Frankreich zu tun. Das Turnier wird von 4. bis 20 Mai in Dänemark ausgetragen.