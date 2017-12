Eishockey-U20-WM: Tschechien unterliegt Schweden 1:3

Die tschechische Eishockey-Nationalmannschaft der Junioren hat ihr zweites Gruppenspiel bei der U20-WM in Buffalo verloren. Gegen Schweden unterlagen die Schützlinge von Trainer Filip Pešan am Donnerstag (Ortszeit) mit 1:3. Den einzigen Treffer für die Tschechen erzielte Stürmer Filip Zadina kurz vor dem Ende des zweiten Drittels.

In der Gruppe B liegt Tschechien derzeit mit drei Punkten auf dem dritten Platz, hinter Schweden und Russland. Zum Abschluss der Gruppenphase warten aber nun die schwächeren Kontrahenten: Am Samstag trifft die tschechische Mannschaft auf Weißrussland und am Sonntag auf die Schweiz.