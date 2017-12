Eishockey-U20-WM: Tschechien bezwingt Russland mit 5:4

Die tschechische Nationalmannschaft des Eishockey-Nachwuchses hat ihr Auftaktspiel bei der U20-WM in Buffalo gewonnen. Gegen die favorisierte russische Auswahl gewannen die Schützlinge von Trainer Filip Pešan am Dienstag mit 5:4. Nach dem ersten Drittel, das 2:2 endete, zogen die tschechischen Talente bis auf 5:2 davon, ehe ihr Gegner in einer dramatischen Schlussphase noch einmal aufkam. Torwart Josef Kořenář aber hielt den Sieg fest.

In ihrem zweiten Spiel trifft die tschechische Mannschaft am Donnerstag auf das Team aus Schweden. Weitere Gruppengegner sind Weißrussland und die Schweiz.