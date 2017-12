Eishockey – U20-WM: Tschechien besiegt Schweiz und ist im Viertelfinale

Die tschechischen Eishockey-Junioren haben bei der U20-Weltmeisterschaft in Buffalo problemlos das Viertelfinale erreicht. Zum Abschluss der Gruppenphase bezwangen die Schützlinge von Auswahltrainer Filip Pešan am Silvestertag das Nachwuchsteam der Schweiz mit 6:3. Mit drei Siegen und einer Niederlage (1:3 gegen Schweden) belegen die jungen Tschechen in der Gruppe B mindestens den dritten Platz. Über die endgültige Platzierung und den Gegner im Viertelfinale entschieden die restlichen Gruppenspiele am Silvesterabend (Ortszeit).

Die Viertelfinals werden am Dienstag und Mittwoch ausgetragen.