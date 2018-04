Die tschechische Eishockeynationalmannschaft wird im Rahmen des Turnier Euro Hockey Challenge zweimal gegen das Team Frankreichs spielen. Das erste Spiel findet am Freitag in Amiens und das zweite am Samstag in Cergy statt.

Es werde ein gutes Testspiel vor der WM sein, sagte Co-Trainer Jaroslav Špaček am Donnerstag vor der Reise nach Frankreich.