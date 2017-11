Nach der Niederlage gegen Schweden konnte die tschechische Nationalmannschaft im Karjala-Cup gegen die Schweiz einen Sieg verbuchen. Das Team von Josef Jandač bezwang die Eidgenossen in der Eisarena von Helsinki mit 3:2. Im letzten Spiel des Turniers tritt Tschechien am Sonntag gegen Russland an.