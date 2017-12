Nach einer langen Durststrecke gegen die Nordamerikaner ist Tschechien wieder ein Sieg gegen Kanada gelungen. Beim Channel One Cup in Moskau setzten sich die Tschechen mit 4:1 durch und überzeugten gegen die Maple Leafs das erste Mal in acht Spielen.

Mit dem Sieg führen die Mannschaft aus Tschechien das Turnier an. In der letzten Begegnung trifft das Team am Sonntag auf Schweden.