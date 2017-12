Eishockey: Tschechien besiegt Finnland 3:2 bei Channel One Cup

Zum Auftakt des Eishockey-Turniers Channel One Cup hat Tschechien das finnische Team in Prag mit 3:2 in der Overtime besiegt. Alle drei Treffer für die Gastgeber erzielte Stürmer Martin Růžička. Die nächste Begegnung des Turniers bestreitet die tschechische Mannschaft am Samstag in Moskau. Gegner sind die Kanadier.

Am Channel One Cup haben zuletzt meist nur Tschechien, Finnland, Schweden und Ausrichter Russland teilgenommen. In diesem Jahr ist auch wieder Kanada dabei sowie erstmals Südkorea. Das Turnier gehört zur sogenannten Euro Hockey Tour.