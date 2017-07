Der tschechische Torhüter David Rittich versucht auch weiterhin, sich in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL durchzusetzen. Rittich schloss einen neuen einjährigen Vertrag mit dem Klub Calgary Flames ab. Bei seinem NHL-Debüt verbrachte Rittich in der vergangenen Saison 20 Minuten auf dem Eis. Er habe auch verschiedene andere Möglichkeiten gehabt, aber habe sich entschlossen, weiterhin für die Calgary Flames zu spielen, teilte der Torhüter am Sonntag mit. Er sei froh, dass ihm ein neuer Vertrag angeboten worden sei, so Rittich.