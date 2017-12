Eishockey: Sechs Spieler fallen wegen Verletzung aus dem Team für Channel One Cup aus

Der Trainer der tschechischen Eishockeynationalmannschaft Josef Jandač muss beim bevorstehenden Channel One Cup in Prag und in Moskau auf weitere fünf Spieler verzichten, die für das Turnier nominiert wurden. Roman Červenka, der beim Schweizer Erstligisten HC Fribourg-Gottéron spielt, Robert Kousal vom HC Davos, Tomáš Filippi vom KHL-Klub Metallurg Magnitogors und Jakub Nakládal vom KHL-Klub Lokomotiwe Jaroslavl haben sich wegen Verletzungen entschuldigt. Jakub Klepiš vom BK Mladá Boleslav ist krank geworden. Zuvor fiel auch Milan Gulaš (HC Škoda Plzeň) aus Gesundheitsgründen aus dem Team aus.

Nachträglich wurden drei Stürmer und ein Verteidiger aus der KHL geholt: Jan Kovář (Magnitogorsk), Lukáš Radil (Spartak Moskau) und Michal Řepík (Slovan Bratislava) und Adam Polášek (HK Sotchi). Von der tschechischen Extraliga wurden die Stürmer Jakub Lev (HC Vítkovice Ridera) und Petr Holík (BK Mladá Boleslav) nachträglich berufen. Das Nationalteam besteht aktuell aus 28 Spielern: drei Torhütern, zehn Verteidigern und 15 Stürmern.

Die Mannschaft trifft am Montagnachmittag in Prag zusammen. Am Mittwoch trifft sie im ersten Spiel in der Prager O2 Arena auf Finnland. Am Donnerstag reisen die Spieler nach Moskau. Dort spielen sie gegen Kanada und Schweden.