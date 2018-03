Eishockey-Playoff: Titelverteidiger Brünn mit einem Bein im Halbfinale

In den Playoffs zur tschechischen Eishockeymeisterschaft ist Titelverteidiger Kometa Brünn nur noch einen Schritt vom Einzug in das Halbfinale entfernt. Am Samstag gewannen die Messestädter die dritte Viertelfinalpartie gegen den HC Vítkovice Rider vor eigenem Publikum mit 4:0. Das war der dritte Triumph der Brünner in Folge, zum Weiterkommen benötigen sie noch einen Sieg. In der Serie zwischen Třinec und Pardubice konnten die Elbestädter dagegen auf 1:2 verkürzen. Pardubice gewann das dritte Match zu Hause mit 3:2 und hat wie Brünn am Sonntag erneut Heimvorteil.

In den beiden anderen Viertelfinalpaarungen wurden erst zwei Begegnungen ausgetragen. Danach führt Hradec Králové / Königgrätz gegen Liberec / Reichenberg mit 2:0 Siegen, während es in der Serie zwischen Plzeň / Pilsen gegen Olomouc / Olmütz 1:1 steht.