Eishockey-Playoff: Pilsen und Hradec gewinnen zweite Viertelfinalspiele

Die zweiten Begegnungen der Viertelfinalduelle Plzeň / Pilsen – Olomouc / Olmütz und Hradec Králové / Königgrätz – Liberec / Reichenberg um die tschechische Eishockeymeisterschaft haben am Freitag die Gastgeber gewonnen. Hauptrundensieger Pilsen bezwang Olmütz mit 4:2, Hradec Králové das Team von Bíli Tygři Liberec mit 3:1. Hradec konnte so seinen Vorsprung in der Serie mit Liberec auf 2:0 Siege ausbauen, Pilsen gegen Olmütz zum 1:1 ausgleichen.

In den beiden anderen Viertelfinalpaarungen führen Třinec gegen Pardubice und Titelverteidiger Brünn gegen Vítkovice nach zwei Begegnungen jeweils mit 2:0. Die Spiele drei und vier dieser Duelle werden am Wochenende ausgetragen. Ins Halbfinale gelangen die vier Mannschaften, die zuerst vier Siege erkämpft haben.