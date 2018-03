Eishockey-Playoff: Brünn nach viertem Sieg über Vítkovice im Halbfinale

Der HC Kometa Brünn hat sich als erste Mannschaft für das Playoff-Halbfinale zur tschechischen Eishockeymeisterschaft qualifiziert. Der Titelverteidiger gewann am Sonntag die vierte Partie gegen den HC Vítkovice Rider mit 3:1 und damit die Serie gegen die Nordmähren mit 4:0 Siegen.

In der Serie zwischen Třinec und Pardubice steht es nach vier Begegnungen 2:2. Dafür sorgten die Elbestädter am Sonntag mit dem zweiten Heimsieg gegen die Schlesier, sie gewannen 3:0. Damit steht fest, dass beide Teams mindestens noch zweimal aufeinandertreffen – am Mittwoch in Třinec und am Freitag in Pardubice.