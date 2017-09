Eishockey: Jaromír Jágr spielt am Samstag doch nicht in Tschechien

Eishockey-Star Jaromír Jágr hat den möglichen Start am Samstag für seinen tschechischen Heimatverein Kladno abgesagt. Als Grund nannte der 45-jährige NHL-Profi, er habe noch nicht die sogenannte Transferkarte erhalten. Zudem warte er noch weitere Verhandlungen über seine Zukunft in der nordamerikanischen Eishockeyliga ab.

Kladno spielt in der zweithöchsten tschechischen Liga. Jágr ist zuletzt Anfang Januar 2013 für den Verein aus Mittelböhmen angetreten. Damals war der Start der NHL-Saison 2012/13 wegen eines Streits um die Spielerlöhne verschoben worden. Der Stürmer trainiert in diesen Tagen in Kladno.