Eishockey: Jágr unterschreibt bei Calgary Flames

Die tschechische Eishockey-Legende Jaromír Jágr setzt seine Sportkarriere in der NHL fort. Der 45-jährige Superstar unterschreibt einen Einjahresvertrag bei den Calgary Flames.

Jágr sagte am Montag, er wolle möglichst bald nach Kanada fliegen, um mit dem Team zusammen zu sein. Das erste Spiel in Edmonton schaffe er jedoch nicht, so Jágr.

Der älteste aktive NHL-Spieler konnte in 1711 Spielen in der NHL 1914 Punkte verzeichnen (765 Treffer, 1149 Vorlagen). Damit ist er der zweitbeste Scorer der NHL-Geschichte hinter Wayne Gretzky (2857 Punkte).