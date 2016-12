Nachrichten Eishockey: Jágr übernimmt endgültig Platz 2 in NHL-Scorer-Bestenliste

23-12-2016 17:11 | Lothar Martin

Der tschechische Eishockeyprofi Jaromír Jágr hat seine Position als bester Europäer und zweitbester Scorer aller Zeiten in der National Hockey League (NHL) untermauert. Bei der 1:3-Heimniederlage seines Clubs Florida Panthers am Donnerstag gegen die Boston Bruins gab Jágr die Vorlage zum einzigen Treffer für die Gastgeber durch Aleksander Barkov. Damit verbuchte Jágr seinen 1888. Scorer-Punkt in der NHL. In der Ewigen Scorer-Bestenliste hat er nun den sechsfachen Stanley-Cup-Gewinner Mark Messier hinter sich gelassen. Den führenden Kanadier Wayne Gretzky aber kann er nicht gefährden: The Great One liegt mit 2857 Punkten schier uneinholbar auf Platz eins der Bestenliste.

Botschafter in Tschechien brillieren mit originellen Weihnachtsbotschaften 23-12-2016 18:40 | Lothar Martin Ihre besten Wünsche zum Weihnachtsfest in Tschechien haben die Botschafter einiger großer Staaten in diesem Jahr auf teilweise sehr originelle Videos gebannt. Die britische Botschafterin Jan Thompson wünscht ihrem Gastland auf Tschechisch frohe Weihnachten, der amerikanische Botschafter Andrew Schapiro singt gemeinsam mit seinen Angestellten bekannte tschechische Weihnachtslieder. Bei ihrer Videobotschaft ist Thompson mit rot-weißer Zipfelmütze vor einem Weihnachtsbaum zu sehen, dabei hält sie eine ihrer zwei Katzen im Arm. Und ihre Botschaft ist eindeutig: „Es war ein anstrengendes Jahr, nicht nur für Großbritannien, sondern für die ganze Welt. Doch jetzt erwartet uns Weihnachten.“

Böhmische Hirtenmesse an öffentlichen Plätzen in Prag aufgeführt 23-12-2016 18:19 | Lothar Martin Schon zum 16. Male wurde am Freitag in der Abfertigungshalle des Prager Hauptbahnhofs die Böhmische Hirtenmesse von Jakub Jan Ryba aufgeführt. Sie wurde um die Mittagszeit von einem „Ensemble zufälliger Sänger und Musiker“ interpretiert. An der Veranstaltung nahmen mehrere hundert Menschen teil; viele folgten einer Einladung via Facebook, andere schlossen sich vor Ort spontan an. Die traditionelle Hirtenmesse wurde am Nachmittag zudem auf der Moldauinsel Kampa unterhalb der berühmten Karlsbrücke intoniert.

Kvitova nach Messerattacke aus Krankenhaus entlassen 23-12-2016 16:23 | Lothar Martin Die von einem Einbrecher schwer verletzte tschechische Tennisspielerin Petra Kvitova ist am Freitag aus dem Krankenhaus entlassen worden. Ihre Ärzte hätten sie zuversichtlich gemacht, dass sie wieder völlig gesund werde, sagte sie am Nachmittag desselben Tages in einer Pressekonferenz in Prag: „Wie lange es auch immer dauern mag, ich will auf jeden Fall wieder zum Tennisspielen zurück kehren!“, sagte die 26-Jährige. Sie dankte Ärzten und Betreuern sowie auch ihren Fans für Unterstützung und Genesungswünsche. Die zweimalige Wimbledonsiegerin war am Dienstag mit einem Messer schwer an ihrer linken Schlaghand verletzt worden, als sie sich in ihrer Wohnung in der mährischen Stadt Prostějov gegen einen Einbrecher zur Wehr setzte. Noch am selben Tag musste sie sich einer fast vierstündigen Operation unterziehen.

Deutschsprachige Katholische Pfarrei in Prag lädt zu Weihnachtsgottesdiensten ein 23-12-2016 16:15 | Lothar Martin Die Deutschsprachige Katholische Pfarrei Prag wird zum Weihnachtsfest wieder mehrere Gottesdienste in der Kirche Sankt Johannes Nepomuk am Felsen abhalten. Es beginnt am Heiligen Abend um 16 Uhr mit der Christmette zu früher Stunde. Am ersten Weihnachtstag folgt um 11 Uhr ein Feierliches Hochamt. Abgeschlossen wird der Reigen am zweiten Weihnachtstag um 11 Uhr mit der Heiligen Messe. Pfarrer Martin Leitgöb verknüpft die öffentliche Einladung zu diesen Gottesdiensten mit den herzlichsten Segenswünschen für das bevorstehende Fest der Geburt Jesu Christi. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und über die Pfarrei erhält man unter: www.kathprag.cz und www.facebook.com/kathprag.

Eisglätte verursacht Dutzende Fußgänger-Unfälle im Kreis Ústí nad Labem 23-12-2016 15:58 | Lothar Martin Überfrierende Nässe und Glatteis haben am Freitag zu zahlreichen Verletzungen im nordböhmischen Kreis Ústí nad Labem / Aussig geführt. Viele Menschen sind auf den Fußwegen größerer Städte wie Ústi nad Labem, Most / Brüx und Litvínov / Leutensdorf zu Fall gekommen. Verstauchungen, Blutergüsse, Risswunden, aber auch Hand- und Fußbrüche waren die Folge. Die Einsatzfahrzeuge des regionalen Rettungsdienstes mussten mehr als 50 Mal ausrücken, um verletzte Personen zu bergen. Die Hauptstraßen und deren Gehwege habe der Winterdienst beizeiten gestreut, doch das galt nicht für die Nebenstraßen, wo die meisten Unfälle passierten. Die Bürger sollten daher vorsichtig sein und festes Schuhwerk tragen, wenn sie auf den Gehwegen dieser Straßen unterwegs sind, warnte der Sprecher des Rettungsdienstes.

Das Wetter an Heiligabend: wolkig mit Reif, Regen oder Schnee, bis 7 Grad 23-12-2016 14:45 | Lothar Martin Am Samstag ist es in Tschechien wolkig bis bedeckt. Am Morgen vereinzelt Reif oder Nebel mit der örtlichen Gefahr von Eisglätte. Von Nordwesten her wird es später gelegentlich regnen, in Nordostböhmen und in Mähren kann der Regen auch in Schneeregen oder Schneefall übergehen. Am Nachmittag und Abend örtlich Schauer, die in Höhenlagen ab 800 Meter zu Schneefall führen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 3 bis 7 Grad, in Nordostböhmen und in Mähren aber nur bis zu 1 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Meter wird ebenso maximal 1 Grad Celsius erreicht. Es weht ein mäßiger Wind aus Südwest bis West, der in den Gebirgen indes stark auffrischt.

Seit 40 Jahren TV-Renner zu Weihnachten: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 23-12-2016 13:08 | Lothar Martin Nach 40 Jahren ist er immer noch beliebt: der tschechisch-deutsche Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Auch dieses Jahr ist der Film zu Weihnachten vielfach im tschechischen und deutschen Fernsehen zu sehen. Auf Schloss Moritzburg in Sachsen erinnert eine Ausstellung an die Dreharbeiten in den 1970er Jahren. Die Hauptrollen Aschenbrödel und der Prinz wurden von den tschechischen Schauspielern Libuše Šafránková und Pavel Trávníček verkörpert.