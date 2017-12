Eishockey: Hradec Králové verliert erstes Spiel beim Spengler Cup

Zum Auftakt des traditionsreichen Eishockeyturniers um den Spengler Cup hat die tschechische Mannschaft des HC Mountfield Hradec Králové eine Niederlage einstecken müssen. Gegen Team Kanada verloren die Ostböhmen am Dienstag in Davos mit 3:5. Bereits am Mittwoch treten sie gegen die Mannschaft des Gastgebers an.

Der Spengler Cup gilt als das älteste internationale Eishockey-Mannschaftsturnier. Die gleichnamige Siegertrophäe wurde 1923 das erste Mal vergeben. Tschechische Mannschaften haben den Pokal bisher 15 Mal gewonnen. Überragende Teilnehmer waren dabei der LTC Prag und Dukla Jihlava mit sieben beziehungsweise fünf Turniersiegen. Zweimal triumphierte Sparta Prag, einmal das Olympiateam der Tschechoslowakei.