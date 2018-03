In der tschechischen Eishockey-Extraliga hat das Team von HC Škoda Plzeň den Präsidenten-Cup gewonnen. Dies ist die Trophäe für den Sieger der Hauptrunde.

Die Westböhmen aus Pilsen besiegten in der 52. Runde der Extra-Liga am Sonntag Zlín mit 3:2. Mit 107 Punkten, einem neuen Rekord des Klubs, belegen sie nun den ersten Platz in der Tabelle.