Eishockey: Extraligisten starten siegreich in Relegation

In der Relegation um zwei Startplätze in der Eishockey-Extraliga haben zum Auftakt die beiden Vertreter des Oberhauses gewonnen. Gastgeber Jihlava / Iglau bezwang am Dienstagabend das Team aus Kladno mit 4:0, Litvínov siegte gegen Karlovy Vary / Karlsbad mit 3:1. Mehrheitsaktionär des Vereins aus Kladno ist der tschechische Superstar Jaromír Jágr. Der zweifache Stanley-Cup-Gewinner ist noch aktiv, aufgrund einer Verletzung kam er in Jihlava jedoch nicht zum Einsatz.

Am Freitag wird der 2. Spieltag der Relegation ausgetragen. Dann haben die Zweitligisten Kladno (gegen Litvínov) und Karlsbad (gegen Jihlava) Heimvorteil.