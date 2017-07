Im Alter von 75 Jahren ist am Samstag der ehemalige tschechoslowakische Eishockeynationalspieler František Ševčík gestorben. Er nahm an fünf Weltmeisterschaften und an den olympischen Winterspielen in Grenoble 1968 teil. Dort trug er zum Gewinn er Silbermedaille und wurde in das All-Stars-Team nominiert. In 95 Spielen für die Nationalmannschaft schoss Ševčík 26 Tore.