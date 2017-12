Eishockey-Channel-One-Cup: Tschechien - Kanada 4:1

Die tschechische Eishockeynationalmannschaft hat am Freitag beim Channel-One-Cup in Moskau das Team Kanadas mit 4:1 besiegt. Tore für Tschechien schossen Michal Řepík, Vojtěch Mozík und Martin Erat. Für die Tschechen ist es der erste Sieg über Kanada seit 18. Mai 2010, als sie bei der Eishockey-WM in Mannheim die Kanadier mit 3:2 bezwangen.

Das Team Tschechiens liegt nach drei Turniertagen mit fünf Punkten auf erstem Platz. Am Sonntag treffen die tschechischen Eishockeyspieler in Moskau auf das Team Schwedens.