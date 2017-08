Der tschechische Einzelhandel hat im Juni weiter zugelegt. Die Umsätze stiegen um 6,6 Prozent. Im Mai hatte das Plus bei 5,7 Prozent gelegen. Dies gab das Statistikamt am Freitag bekannt. Für die Steigerung waren vor allem Gebrauchsgüter, Kraftstoffe und Lebensmittel verantwortlich. Die größten Zuwächse verzeichneten die Online-Händler. Laut Wirtschaftsanalytikern deuten die Einzelhandelszahlen eine allgemein starke Binnennachfrage in Tschechien an.