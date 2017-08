Beim Unfall eines tschechischen Reisebusses in den Dolomiten ist ein Mann gestorben und sind rund 20 Menschen verletzt worden. Das Unglück ereignete sich Freitagabend auf einer Landstraße im Trentino. Bei dem Toten handele es sich um den Fahrer, berichteten Südtiroler Medien. Von den Verletzten schwebe niemand in Lebensgefahr, sagte die tschechische Botschafterin in Italien, Hana Hubáčková. Sie sind in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Laut der Botschafterin wird zur Unglücksursache noch ermittelt. Den Vermutungen nach soll ein technisches Versagen der Bremsen zu dem Unfall geführt haben, berichtete das Nachrichtenportal Südtirol News am Samstag.