Ein Toter nach Detonation in Armeequartier in Vyškov

Bei einer Explosion in einem Quartier der Tschechischen Armee im mährischen Vyškov sind eine Person getötet und eine zweite Person verletzt worden. Der Verletzte sei nicht in Lebensgefahr, er habe ein verwundetes Auge, sagte der Sprecher des nahen Krankenhauses. Die Detonation sei kurz vor neun Uhr morgens passiert, informierte der Direktor für Kommunikation beim Verteidigungsministerium in Prag, Jan Pejšek. Seinen Worten nach handle es sich weder um einen Angriff noch um eine vorsätzliche Tat. Einigen Medien zufolge sei eine Granate hochgegangen. Der Vorfall wird derzeit untersucht, das Ministerium hat die vermutliche Ursache bisher nicht bestätigt.

Das Umfeld der militärischen Unterbringung wurde weiträumig abgesperrt. Für umliegende Liegenschaften bestehe keine Gefahr, äußerte Pejšek. In der Nähe des Armeequartiers befindet sich indes eine Grundschule. Mehrere Eltern hätten ihre Kinder von dort abgeholt, sobald sie von dem Vorfall erfahren hätten, sagte Vyškovs Bürgermeister Karel Goldemund (Sozialdemokraten).