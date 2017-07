Ein Lager mit rund 700 Propan-Butan-Gasflaschen ist im Westen Tschechiens in Brand geraten. Dabei kam es am Freitag immer wieder zu Explosionen, wie die Presseagentur ČTK berichtete. Nach Angaben der Rettungskräfte kam bei dem Unglück in Planá bei Mariánské Lázně / Marienbad ein Mensch ums Leben. Drei weitere Menschen wurden verletzt, darunter ein Feuerwehrmann. Weil Lebensgefahr bestand, konnte die Feuerwehr die Flammen nicht bekämpfen. Die Umgebung wurde weiträumig abgesperrt, angrenzende Häuser wurden geräumt. Planá liegt 30 Kilometer östlich von Tirschenreuth in Bayern.