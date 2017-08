Die Nationale Zentrale für den Kampf gegen organisiertes Verbrechen (NCOZ) hat im ersten Jahr ihrer Existenz in insgesamt 361 Kriminalfällen ermittelt. In 105 Fällen wurden die Verdächtigten bereits beschuldigt. Dies teilte der Leiter der Zentrale, Michal Mazánek, der Presseagentur ČTK am Montag mit. Er hat in einem Interview die Arbeit seiner Polizeiabteilung positiv beurteilt. In der Zentrale arbeiten derzeit etwa 800 Polizisten. Sie entstand am 1. August 2016 durch die Vereinigung der Antikorruptionsabteilung und der Abteilung zum Kampf gegen organisiertes Verbrechen der tschechischen Polizei. Die Vereinigung wurde damals von vielen Experten und Staatsanwälten kritisiert.